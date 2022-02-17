***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 11:33
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002322
BIST
15:292.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 15,24
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
15:2913,6301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0332
|Açılış
|: 13,6220
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
15:2915,5323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0512
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5323
En Düşük
15,4100
15:29826,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,98
|Açılış
|: 826,48
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler15:29
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.691.371
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.635.728
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|65.317.595
|% 9,91
|
|ERSU
|6,40
|126.168.902
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.441.159
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.334.611
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,80
|4.902.131.506
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,92
|1.452.374.526
|% 0,42
|
|EREGL
|28,74
|1.146.409.813
|% 1,99
|
|TUPRS
|196,80
|1.088.584.101
|% 0,61
|
|GARAN
|11,94
|696.629.659
|% 0,84
|
|YKBNK
|4,07
|670.860.223
|% 1,50
|
|THYAO
|29,80
|4.902.131.506
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,92
|1.452.374.526
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,35
|264.034.951
|% -0,42
|
|BUCIM
|1,83
|128.347.571
|% 7,02
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6246
|13,6301
|% 0,24
|
|Euro
|15,5238
|15,5323
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,4925
|18,5853
|% 0,36
|
|Frank
|14,7419
|14,8307
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6211
|3,6393
|% 0,25
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|13,49
|
|Altın Gr.
|826
|827
|8,04
|
|Cumhuriyet
|5.484
|5.567
|72,00
|
|Tam
|5.461
|5.598
|74,62
|
|Yarım
|2.640
|2.708
|36,09
|
|Çeyrek
|1.324
|1.354
|18,05
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-1,62
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 18 artarak (% 0.71 ) 2, 285
-
15:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, THYAO, TRKCM
-
15:41XU100
Endeks 2, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 21, 379.00 milyon TL de
-
15:40ISGYO
Yüzde 5.95 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 706, 145 adet işlem
-
15:39MRGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.02 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 722, 951 adet işlem