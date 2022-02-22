***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:11
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003382
BIST
13:022.003
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -35,55
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.013
En Düşük
1.980
13:0213,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1108
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7500
|
13,8268
En Düşük
13,6330
13:0215,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1407
|Açılış
|: 10,6635
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5341
|
15,6200
En Düşük
15,4300
13:02840,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,90
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:00
|HUNER
|2,20
|3.285.005
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|22.763.969
|% 9,94
|
|BASCM
|5,67
|297.104
|% 7,59
|
|DERHL
|6,15
|42.642.577
|% 7,52
|
|POLTK
|589,60
|77.339.737
|% 7,47
|
|PKENT
|467,30
|611.696
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|516.000
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|207.291
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.475.012
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.249.656
|% -9,99
|
|THYAO
|28,64
|1.617.855.621
|% -2,72
|
|KARSN
|3,93
|638.159.763
|% -1,50
|
|YKBNK
|4,00
|635.681.451
|% -1,23
|
|KRDMD
|11,50
|570.671.256
|% -1,96
|
|TUPRS
|186,50
|550.135.495
|% -1,53
|
|YKBNK
|4,00
|635.681.451
|% -1,23
|
|KARSN
|3,93
|638.159.763
|% -1,50
|
|EKGYO
|2,25
|167.795.953
|% -2,17
|
|ODAS
|1,36
|92.051.453
|% 0,00
|
|THYAO
|28,64
|1.617.855.621
|% -2,72
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7658
|13,7765
|% 0,83
|
|Euro
|15,6051
|15,6156
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,6242
|18,7176
|% 0,51
|
|Frank
|14,9123
|15,0021
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6550
|3,6733
|% 0,67
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-5,09
|
|Altın Gr.
|840
|840
|3,15
|
|Cumhuriyet
|5.590
|5.675
|59,00
|
|Tam
|5.566
|5.705
|63,97
|
|Yarım
|2.690
|2.760
|30,94
|
|Çeyrek
|1.349
|1.380
|15,47
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,14
|
|B. Petrol
|96,03
|96,03
|3,04
|