***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 10:03
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007679
BIST
10:131.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,34
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.989
En Düşük
1.976
10:1314,2919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0777
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
10:1315,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
10:13910,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 11,25
|Açılış
|: 910,49
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler10:11
|PETUN
|24,26
|18.856.615
|% 9,97
|
|ULUUN
|8,10
|28.236.383
|% 9,91
|
|KERVT
|4,16
|10.558.632
|% 8,62
|
|SELVA
|18,37
|3.747.984
|% 7,68
|
|PNSUT
|21,72
|8.162.546
|% 7,52
|
|USAK
|1,50
|25.756.422
|% -8,54
|
|SAYAS
|27,10
|748.871
|% -6,23
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|PKENT
|342,00
|2.723.140
|% -5,79
|
|DEVA
|31,04
|8.538.773
|% -5,25
|
|GARAN
|11,92
|193.686.034
|% 0,59
|
|THYAO
|25,12
|185.797.294
|% -0,71
|
|TUPRS
|201,60
|174.023.667
|% 3,12
|
|KRDMD
|13,46
|171.926.502
|% -0,44
|
|PETKM
|8,15
|156.346.297
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,04
|50.853.331
|% 0,00
|
|ODAS
|1,40
|27.928.256
|% -4,11
|
|PETKM
|8,15
|156.346.297
|% 1,88
|
|USAK
|1,50
|25.756.422
|% -8,54
|
|GARAN
|11,92
|193.686.034
|% 0,59
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2798
|14,2898
|% 0,53
|
|Euro
|15,5530
|15,5828
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,8342
|18,9287
|% 0,31
|
|Frank
|15,4559
|15,5490
|% 0,09
|
|Riyal
|3,7969
|3,8159
|% 0,52
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|13,01
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,51
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,09
|
|B. Petrol
|129
|129
|10,68
|
Seans Raporu
10:11
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10:26USAK
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Yüzde -4.23 oranında düşüşle 29.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 543, 514 adet işlem
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10:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 48 kaybederek (% -0.24 ) 2, 232
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10:23
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