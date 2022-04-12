***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 12:56
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019545
BIST
13:252.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,56
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:2514,6864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0243
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6896
En Düşük
14,6447
13:2515,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0097
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:25923,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,23
|Açılış
|: 923,38
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:21
|CLEBI
|257,60
|78.827.282
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,25
|305.331.836
|% 8,70
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|ESCOM
|8,34
|39.257.736
|% 7,20
|
|OYLUM
|2,33
|2.263.661
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|29.411.951
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|14.052.652
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.141.532
|% -9,96
|
|CASA
|125,00
|645.271
|% -9,42
|
|THYAO
|36,64
|2.804.702.352
|% 1,33
|
|GARAN
|13,63
|1.783.424.652
|% -1,80
|
|SISE
|17,24
|1.619.048.669
|% 1,06
|
|KRDMD
|16,19
|1.345.470.272
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,99
|1.304.096.988
|% -0,60
|
|ODAS
|2,31
|776.304.453
|% 5,96
|
|EKGYO
|2,68
|795.218.859
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,77
|1.070.683.848
|% -4,07
|
|YKBNK
|4,99
|1.304.096.988
|% -0,60
|
|TSKB
|1,67
|364.212.276
|% -4,02
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6832
|14,6883
|% 0,18
|
|Euro
|15,9604
|15,9734
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0430
|19,1385
|% -0,02
|
|Frank
|15,6747
|15,7692
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9038
|3,9234
|% 0,14
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|2,77
|
|Altın Gr.
|923
|923
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|11,00
|
|Tam
|6.087
|6.239
|18,36
|
|Yarım
|2.942
|3.018
|8,88
|
|Çeyrek
|1.476
|1.509
|4,44
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,43
|