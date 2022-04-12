***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 12:15
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019529
BIST
13:142.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,53
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:1414,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0260
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6896
En Düşük
14,6447
13:1415,9762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0109
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:14923,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,13
|Açılış
|: 923,22
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:14
|CLEBI
|257,60
|78.796.112
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,26
|300.285.139
|% 8,87
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|ATLAS
|1,45
|8.277.254
|% 7,41
|
|OYLUM
|2,33
|2.234.301
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|27.195.431
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|14.016.566
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.107.844
|% -9,96
|
|CASA
|125,00
|645.271
|% -9,42
|
|THYAO
|36,68
|2.773.945.991
|% 1,44
|
|GARAN
|13,62
|1.737.980.084
|% -1,87
|
|SISE
|17,26
|1.611.551.092
|% 1,17
|
|KRDMD
|16,21
|1.319.840.050
|% 0,12
|
|YKBNK
|4,96
|1.248.444.812
|% -1,20
|
|ODAS
|2,31
|775.380.194
|% 5,96
|
|EKGYO
|2,69
|794.518.806
|% -2,54
|
|DOHOL
|3,74
|1.046.716.539
|% -4,83
|
|YKBNK
|4,96
|1.248.444.812
|% -1,20
|
|TSKB
|1,67
|361.516.852
|% -4,02
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6795
|14,6881
|% 0,18
|
|Euro
|15,9693
|15,9762
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,0365
|19,1319
|% -0,05
|
|Frank
|15,6731
|15,7675
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9038
|3,9234
|% 0,14
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|1,46
|
|Altın Gr.
|921
|922
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.201
|3,00
|
|Tam
|6.077
|6.228
|7,96
|
|Yarım
|2.937
|3.013
|3,85
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,95
|