***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2022 11:23
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022246
BIST
11:542.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,66
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:5414,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:5415,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0970
|Açılış
|: 15,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9130
En Düşük
15,8030
11:54918,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 918,31
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:54
|DAGHL
|20,90
|6.040.336
|% 8,35
|
|MANAS
|26,66
|40.068.242
|% 7,07
|
|NATEN
|66,95
|86.104.508
|% 6,19
|
|SMART
|5,75
|9.367.390
|% 6,09
|
|YKSLN
|9,06
|44.588.757
|% 5,23
|
|ASUZU
|85,50
|20.264.575
|% -8,26
|
|PEGYO
|1,38
|26.350.042
|% -5,48
|
|KAPLM
|52,85
|4.017.996
|% -5,37
|
|DOBUR
|46,28
|3.221.656
|% -5,20
|
|ISGYO
|10,50
|47.626.768
|% -5,15
|
|THYAO
|38,90
|2.424.133.730
|% 0,36
|
|GARAN
|14,14
|866.658.844
|% -0,28
|
|PETKM
|10,49
|836.079.353
|% 2,04
|
|EREGL
|35,72
|718.258.099
|% -0,45
|
|KRDMD
|16,29
|711.961.156
|% -0,67
|
|ODAS
|2,58
|497.824.275
|% 1,98
|
|YKBNK
|5,24
|645.450.996
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,88
|303.194.448
|% -0,69
|
|ZOREN
|2,24
|228.671.547
|% 2,75
|
|PETKM
|10,49
|836.079.353
|% 2,04
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6646
|14,6695
|% 0,13
|
|Euro
|15,9053
|15,9130
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,0466
|19,1421
|% 0,32
|
|Frank
|15,3999
|15,4927
|% 0,51
|
|Riyal
|3,8998
|3,9194
|% 0,13
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,25
|
|Altın Gr.
|916
|917
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,02
|