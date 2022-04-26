***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:57
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023984
BIST
17:462.404
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -78,64
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
17:4614,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0311
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:4615,7690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0647
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
17:46907,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,55
|Açılış
|: 907,48
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ACSEL
|43,12
|68.704.833
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|30.646.575
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,82
|283.121.656
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.436.090
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,73
|40.423.335
|% -9,76
|
|KGYO
|4,65
|22.586.281
|% -9,36
|
|GSDDE
|4,02
|46.978.841
|% -8,84
|
|THYAO
|38,92
|6.804.190.098
|% -1,72
|
|KRDMD
|14,59
|3.068.481.905
|% -3,12
|
|GARAN
|14,98
|1.947.388.433
|% 0,07
|
|EREGL
|33,12
|1.945.811.952
|% -4,00
|
|SISE
|17,55
|1.933.045.742
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,60
|1.368.677.226
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,95
|1.852.653.339
|% -3,51
|
|ODAS
|2,35
|813.645.326
|% -5,24
|
|TSKB
|1,87
|403.247.564
|% -6,03
|
|KRDMD
|14,59
|3.068.481.905
|% -3,12
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7937
|14,7995
|% 0,22
|
|Euro
|15,7620
|15,7717
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,6426
|18,7361
|% -0,70
|
|Frank
|15,3686
|15,4612
|% 0,19
|
|Riyal
|3,9357
|3,9554
|% 0,19
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,26
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,50
|
Seans Raporu
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