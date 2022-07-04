***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.07.2022 17:46
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041268
BIST
17:592.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -36,09
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.406
17:5916,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0767
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
17:5917,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0981
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
17:59979,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,23
|Açılış
|: 979,28
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OYAYO
|9,51
|10.332.275
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|39.991.371
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.815.742
|% 9,82
|
|BERA
|15,36
|494.926.862
|% 9,79
|
|KLKIM
|23,66
|136.647.620
|% 8,63
|
|LIDFA
|10,04
|42.893.119
|% -9,96
|
|CANTE
|39,76
|83.694.757
|% -9,96
|
|MZHLD
|85,35
|21.360.412
|% -8,28
|
|BALAT
|11,60
|402.074
|% -7,20
|
|COSMO
|9,70
|194.219
|% -7,18
|
|THYAO
|47,68
|2.831.872.103
|% -3,29
|
|KOZAL
|197,10
|1.869.657.331
|% 5,40
|
|SISE
|21,22
|1.731.160.786
|% -0,56
|
|EREGL
|26,04
|1.260.033.033
|% -3,77
|
|KOZAA
|28,58
|1.104.726.244
|% 2,58
|
|EKGYO
|2,82
|899.399.519
|% 0,36
|
|ODAS
|2,75
|438.251.722
|% -4,84
|
|YKBNK
|4,27
|507.602.892
|% -3,17
|
|TSKB
|1,97
|183.243.258
|% -3,90
|
|KRDMD
|10,72
|903.212.841
|% -5,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8259
|16,8313
|% 0,46
|
|Euro
|17,5564
|17,5794
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,3332
|20,4352
|% 0,62
|
|Frank
|17,4365
|17,5415
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4703
|4,4927
|% 0,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-3,38
|
|Altın Gr.
|979
|980
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.541
|6.631
|41,00
|
|Yarım
|3.201
|3.242
|20,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.621
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,19
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
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17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem