***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2022 10:21
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046726
BIST
10:422.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,47
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.510
10:4217,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0277
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6011
En Düşük
17,4800
10:4218,0058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0373
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0673
En Düşük
17,9042
10:42965,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,12
|Açılış
|: 964,76
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler10:40
|KLRHO
|13,80
|36.793.998
|% 9,96
|
|UFUK
|92,00
|591.100
|% 8,36
|
|TURGG
|223,10
|9.977.251
|% 7,16
|
|HUBVC
|9,32
|17.777.592
|% 6,88
|
|VAKKO
|17,66
|11.876.259
|% 5,75
|
|BOBET
|6,35
|3.757.718
|% -4,80
|
|EUKYO
|3,39
|680.579
|% -3,69
|
|CANTE
|53,70
|7.484.108
|% -3,50
|
|KONYA
|1.278,60
|27.004.690
|% -2,85
|
|PRDGS
|2,75
|12.086.493
|% -2,83
|
|SISE
|21,40
|653.701.894
|% 1,04
|
|THYAO
|51,40
|645.948.706
|% 0,59
|
|HEKTS
|34,26
|366.426.836
|% 3,94
|
|EREGL
|28,20
|286.664.182
|% 1,81
|
|KCHOL
|35,14
|250.335.949
|% 0,92
|
|TSKB
|2,28
|112.916.951
|% 3,17
|
|EKGYO
|3,03
|110.937.681
|% 0,33
|
|SISE
|21,40
|653.701.894
|% 1,04
|
|ODAS
|3,53
|95.216.253
|% 2,02
|
|KRDMD
|11,01
|221.383.733
|% 2,13
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5780
|17,5793
|% 0,11
|
|Euro
|17,9764
|17,9953
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,0564
|21,1620
|% 0,30
|
|Frank
|18,0734
|18,1823
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6663
|4,6897
|% 0,13
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-3,16
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.538
|6.595
|-36,00
|
|Yarım
|3.186
|3.224
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.612
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,74
|