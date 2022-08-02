***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2022 10:00
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050921
BIST
10:352.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 16,46
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.674
En Düşük
2.657
10:3517,9536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0678
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9551
En Düşük
17,8517
10:3518,3771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
10:351.022,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.022,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler10:35
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|KRPLS
|6,76
|198.044.637
|% 8,86
|
|YAYLA
|5,07
|3.108.554
|% -9,95
|
|IMASM
|65,05
|17.648.403
|% -7,14
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,58
|32.808.373
|% -6,49
|
|PEGYO
|2,29
|1.924.957
|% -4,18
|
|THYAO
|52,00
|1.100.915.008
|% 0,97
|
|SISE
|23,02
|578.137.743
|% -0,35
|
|SASA
|47,30
|393.767.853
|% 1,72
|
|EKGYO
|3,16
|216.323.369
|% 0,64
|
|EREGL
|28,12
|213.430.345
|% 0,29
|
|TSKB
|2,69
|193.109.076
|% 2,28
|
|EKGYO
|3,16
|216.323.369
|% 0,64
|
|ODAS
|3,91
|159.383.800
|% 0,51
|
|SKBNK
|1,74
|66.758.879
|% 2,96
|
|YKBNK
|4,87
|162.622.561
|% 0,41
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9482
|17,9536
|% 0,38
|
|Euro
|18,3608
|18,3771
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,8352
|21,9447
|% -0,14
|
|Frank
|18,7711
|18,8841
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,27
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,47
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,46
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.825
|6.882
|-1,00
|
|Yarım
|3.326
|3.365
|0,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,47
|
Seans Raporu
10:35
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10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 7 artarak (% 0.80 ) 2, 857
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10:50XU100
Endeks 2, 674 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 7, 846.00 milyon TL de
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10:48PRKME
Yüzde 6.85 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 886, 690 adet işlem
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10:47NTGAZ
Yüzde 6.45 oranında artışla 13.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 285, 698 adet işlem
-
10:45XU100
Endeks 2, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 7, 118.00 milyon TL de