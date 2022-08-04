***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2022 12:30
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051776
BIST
12:252.718
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 33,43
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:2517,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
12:2518,3469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1048
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:251.027,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,84
|Açılış
|: 1.027,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.028,02
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:23
|KRPLS
|8,26
|56.489.361
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|67.137.480
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|BIZIM
|24,20
|49.860.441
|% 8,42
|
|YAYLA
|4,94
|25.115.782
|% 8,10
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|GLBMD
|8,94
|7.048.542
|% -4,39
|
|AYCES
|64,00
|2.069.192
|% -3,76
|
|MZHLD
|84,00
|43.655.689
|% -3,72
|
|CANTE
|66,20
|37.000.213
|% -3,57
|
|THYAO
|55,60
|2.043.160.665
|% 1,09
|
|HEKTS
|37,84
|1.964.330.703
|% 6,53
|
|SISE
|23,64
|1.048.398.215
|% 1,55
|
|KARSN
|7,30
|673.777.500
|% 3,25
|
|SASA
|50,55
|672.166.625
|% 1,42
|
|TSKB
|2,89
|392.099.077
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,42
|291.538.423
|% 5,68
|
|EKGYO
|3,21
|384.154.600
|% 1,58
|
|SKBNK
|1,95
|213.368.906
|% 6,56
|
|KARSN
|7,30
|673.777.500
|% 3,25
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9605
|17,9726
|% 0,25
|
|Euro
|18,3202
|18,3474
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,7956
|21,9049
|% 0,40
|
|Frank
|18,6365
|18,7488
|% 0,27
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% 0,31
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|12,57
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|9,84
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.973
|81,00
|
|Tam
|6.899
|6.949
|46,00
|
|Yarım
|3.362
|3.397
|22,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,10
|
|B. Petrol
|96,42
|96,42
|-0,36
|