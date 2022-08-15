***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2022 10:23
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055327
BIST
11:482.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 10,54
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
11:4817,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9677
En Düşük
17,8981
11:4818,3474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0535
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3272
11:481.031,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,32
|Açılış
|: 1.031,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.031,20
BIST En Aktif Hisseler11:48
|IZMDC
|3,08
|198.257.545
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|4.212.219
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|209.970.214
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|534.553.689
|% -9,98
|
|PAMEL
|151,70
|7.610.034
|% -9,97
|
|GZNMI
|62,85
|56.199.805
|% -9,96
|
|GSRAY
|6,13
|567.984.274
|% -6,84
|
|AKENR
|1,85
|39.335.663
|% -6,57
|
|THYAO
|62,35
|1.807.760.140
|% -0,08
|
|ODAS
|4,41
|992.056.278
|% 9,16
|
|AKBNK
|10,18
|578.530.735
|% 1,80
|
|GSRAY
|6,13
|567.984.274
|% -6,84
|
|SASA
|53,00
|563.163.575
|% 0,76
|
|ODAS
|4,41
|992.056.278
|% 9,16
|
|EKGYO
|3,56
|513.686.182
|% 0,56
|
|DOHOL
|4,50
|463.254.462
|% -2,81
|
|YKBNK
|5,51
|526.515.954
|% 1,29
|
|GSRAY
|6,13
|567.984.274
|% -6,84
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9583
|17,9675
|% 0,20
|
|Euro
|18,3385
|18,3474
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,6339
|21,7424
|% -0,28
|
|Frank
|18,9259
|19,0400
|% -0,24
|
|Riyal
|4,7713
|4,7952
|% 0,21
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-18,70
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-8,18
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.917
|6.972
|-20,00
|
|Yarım
|3.370
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.704
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,18
|
|B. Petrol
|96,01
|96,01
|-2,14
|