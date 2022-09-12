***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 10:40
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062289
BIST
11:323.606
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 84,69
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:3218,2457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:3218,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2818
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6004
En Düşük
18,3348
11:321.011,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.011,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:32
|BRYAT
|504,90
|78.440.399
|% 10,00
|
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|503.081.374
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|265.834.595
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|KLSYN
|3,00
|48.748.996
|% -4,15
|
|DOGUB
|9,26
|3.884.534
|% -3,94
|
|SAYAS
|16,60
|10.593.707
|% -3,49
|
|AKBNK
|16,50
|4.102.366.894
|% 3,64
|
|ASELS
|31,86
|3.069.292.674
|% 8,66
|
|YKBNK
|9,45
|2.543.719.177
|% 3,50
|
|THYAO
|74,25
|2.359.050.252
|% 1,16
|
|ISCTR
|12,98
|2.315.513.379
|% 4,34
|
|EKGYO
|5,30
|1.941.453.872
|% 3,72
|
|YKBNK
|9,45
|2.543.719.177
|% 3,50
|
|AKBNK
|16,50
|4.102.366.894
|% 3,64
|
|ISCTR
|12,98
|2.315.513.379
|% 4,34
|
|KRDMD
|14,98
|1.662.128.322
|% 5,05
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2350
|18,2457
|% 0,06
|
|Euro
|18,5899
|18,5979
|% 1,54
|
|Sterlin
|21,2648
|21,3714
|% 0,93
|
|Frank
|19,0376
|19,1523
|% 0,63
|
|Riyal
|4,8387
|4,8629
|% 0,01
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,29
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|3,13
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.787
|6.845
|16,00
|
|Yarım
|3.307
|3.344
|6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,23
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,18
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|0,02
|