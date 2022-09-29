***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 10:06
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065830
BIST
12:573.189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -8,67
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
12:5718,5448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
12:5718,0262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
12:57982,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,53
|Açılış
|: 982,00
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler12:57
|UFUK
|55,55
|1.381.509
|% 10,00
|
|PRKME
|13,11
|47.823.449
|% 9,25
|
|MERKO
|6,44
|56.566.308
|% 7,87
|
|PENTA
|405,80
|47.220.662
|% 7,07
|
|GESAN
|86,40
|309.990.690
|% 7,00
|
|ISGYO
|6,65
|9.162.782
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.206.701
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,80
|149.044.706
|% -9,04
|
|ZOREN
|3,15
|396.857.540
|% -8,70
|
|CRDFA
|3,25
|24.524.256
|% -6,61
|
|THYAO
|69,15
|1.430.775.141
|% 0,29
|
|HEKTS
|57,25
|1.198.324.633
|% -3,78
|
|ASELS
|29,54
|1.033.813.574
|% 2,78
|
|SASA
|66,10
|951.827.721
|% -2,22
|
|YKBNK
|7,10
|875.743.333
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,80
|326.314.507
|% -3,23
|
|EKGYO
|3,91
|689.853.534
|% 1,03
|
|YKBNK
|7,10
|875.743.333
|% 0,57
|
|ZOREN
|3,15
|396.857.540
|% -8,70
|
|TSKB
|2,36
|227.017.109
|% 0,85
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5426
|18,5448
|% 0,14
|
|Euro
|18,0057
|18,0262
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,0992
|20,2000
|% 0,06
|
|Frank
|18,8380
|18,9515
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9179
|4,9426
|% 0,42
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-12,85
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|6.583
|6.683
|-49,00
|
|Tam
|6.629
|6.690
|-91,00
|
|Yarım
|3.224
|3.269
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.636
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,65
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,08
|
|B. Petrol
|88,04
|88,04
|-0,01
|