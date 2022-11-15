***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 12:17
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080063
BIST
12:574.617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 47,07
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
12:5718,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
12:5719,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1445
|Açılış
|: 19,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
12:571.062,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.062,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler12:57
|BRLSM
|22,22
|155.223.762
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|114.042.611
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|674.229.083
|% 9,97
|
|YEOTK
|99,30
|176.577.564
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|38.467.478
|% 9,95
|
|MNDRS
|9,91
|165.166.378
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|582.409.172
|% -9,97
|
|SODSN
|27,98
|370.840
|% -6,73
|
|ULAS
|7,17
|2.096.672
|% -5,03
|
|KAPLM
|107,80
|6.052.754
|% -5,02
|
|THYAO
|110,10
|6.054.303.204
|% 0,36
|
|ASELS
|41,92
|3.757.221.493
|% 0,53
|
|ODAS
|11,75
|3.229.564.879
|% -1,18
|
|EREGL
|36,92
|3.220.635.858
|% -1,12
|
|PETKM
|14,95
|2.916.170.000
|% -2,03
|
|ALBRK
|2,80
|762.980.953
|% 9,80
|
|ODAS
|11,75
|3.229.564.879
|% -1,18
|
|SKBNK
|2,28
|613.342.272
|% -1,30
|
|EKGYO
|5,56
|1.414.815.800
|% -1,77
|
|ISCTR
|9,33
|2.061.970.080
|% 0,76
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6058
|18,6138
|% 0,05
|
|Euro
|19,3499
|19,3650
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,9315
|22,0415
|% 0,59
|
|Frank
|19,7248
|19,8436
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9364
|4,9612
|% 0,04
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|4,57
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|1,70
|
|Cumhuriyet
|7.073
|7.180
|59,00
|
|Tam
|7.042
|7.158
|24,00
|
|Yarım
|3.420
|3.500
|12,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.749
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|91,74
|91,74
|-1,40
|