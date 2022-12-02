***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 11:12
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083857
BIST
11:585.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -32,25
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:5818,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:5819,6481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:581.080,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.080,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:56
|ALFAS
|201,30
|763.940.793
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.680.176
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.841.410
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|MIATK
|129,30
|31.053.999
|% -5,96
|
|SASA
|122,90
|412.980.069
|% -5,53
|
|PRZMA
|6,26
|1.568.306
|% -5,30
|
|KOZAL
|402,80
|3.792.953.265
|% -0,49
|
|THYAO
|126,00
|2.725.704.487
|% 1,29
|
|ASELS
|49,40
|2.466.817.939
|% 3,48
|
|EREGL
|41,94
|1.904.340.913
|% -1,27
|
|KOZAA
|50,20
|1.561.274.960
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,15
|1.380.621.505
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,75
|328.466.543
|% 0,73
|
|DOHOL
|8,27
|756.884.087
|% -0,36
|
|KRDMD
|15,27
|1.280.855.802
|% -0,46
|
|ISCTR
|10,63
|880.360.208
|% -2,12
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6381
|18,6411
|% 0,04
|
|Euro
|19,6424
|19,6481
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8304
|22,9449
|% 0,38
|
|Frank
|19,8658
|19,9855
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,04
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-1,19
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.197
|7.262
|-12,00
|
|Yarım
|3.491
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,70
|86,70
|-0,18
|
Seans Raporu
11:56
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