***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 15:44
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093130
BIST
16:195.541
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -85,66
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.538
16:1918,7479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:1919,9289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1628
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:191.117,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 11,18
|Açılış
|: 1.117,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:17
|EYGYO
|22,90
|15.188.975
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|73.674.898
|% 9,94
|
|SAMAT
|21,02
|43.780.554
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|32.271.890
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|323.876.426
|% 9,93
|
|ULUSE
|225,00
|55.271.199
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.352.373
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.962.314
|% -9,93
|
|LIDER
|88,55
|23.623.566
|% -9,09
|
|KMPUR
|104,40
|127.091.352
|% -8,02
|
|EREGL
|42,96
|9.884.441.162
|% 1,70
|
|KRDMD
|19,67
|6.982.013.112
|% 4,57
|
|EKGYO
|9,33
|6.164.476.517
|% -0,96
|
|ASELS
|65,45
|5.472.833.331
|% -5,28
|
|THYAO
|145,20
|5.381.159.834
|% -1,49
|
|EKGYO
|9,33
|6.164.476.517
|% -0,96
|
|KRDMD
|19,67
|6.982.013.112
|% 4,57
|
|EREGL
|42,96
|9.884.441.162
|% 1,70
|
|YKBNK
|11,71
|2.632.147.521
|% -0,17
|
|ISCTR
|12,67
|2.548.655.568
|% 0,00
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7424
|18,7459
|% 0,13
|
|Euro
|19,9182
|19,9270
|% 0,81
|
|Sterlin
|22,4846
|22,5973
|% 0,64
|
|Frank
|20,0988
|20,2199
|% 0,92
|
|Riyal
|4,9692
|4,9941
|% 0,14
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|21,27
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,55
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.553
|7.610
|35,00
|
|Yarım
|3.658
|3.720
|17,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,56
|0,14
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-2,79
|