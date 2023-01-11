***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:51
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100297
BIST
16:124.916
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -71,88
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
16:1218,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 79,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 80,1000
|
18,8841
En Düşük
18,6923
16:1220,1855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0238
|Açılış
|: 14,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2689
|
20,3201
En Düşük
20,0482
16:121.133,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:10
|SDTTR
|56,65
|6.745.939
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.580.043
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.542.763
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|ULUSE
|186,00
|28.376.264
|% 7,83
|
|GOZDE
|21,06
|357.153.828
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.449.608
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|EUYO
|4,17
|3.260.807
|% -9,94
|
|MIPAZ
|11,53
|35.384.850
|% -9,92
|
|THYAO
|130,70
|7.123.762.321
|% -0,38
|
|EREGL
|38,14
|5.199.049.445
|% 0,74
|
|ASELS
|55,75
|4.570.214.561
|% -4,13
|
|KRDMD
|18,02
|3.826.485.136
|% -0,66
|
|KOZAL
|546,60
|3.760.721.021
|% -2,91
|
|EKGYO
|8,46
|2.801.544.496
|% -0,47
|
|YKBNK
|9,09
|2.733.376.929
|% -4,62
|
|KRDMD
|18,02
|3.826.485.136
|% -0,66
|
|KATMR
|2,12
|403.572.429
|% -8,62
|
|SKBNK
|2,66
|508.205.388
|% -2,56
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7747
|18,7797
|% 0,03
|
|Euro
|20,1852
|20,1886
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,6758
|22,7895
|% -0,30
|
|Frank
|20,1584
|20,2798
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9834
|5,0084
|% -0,04
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|11,00
|
|Tam
|7.665
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.723
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.890
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,84
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|0,11
|
|B. Petrol
|80,77
|80,77
|0,67
|