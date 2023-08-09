***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2023 10:02
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182628
BIST
'
12:107.474
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 62,04
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.481
12:1027,0415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0595
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4210
En Düşük
26,9491
12:1029,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1598
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
12:101.675,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.675,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler12:10
|ERSU
|11,88
|185.502.957
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,14
|12.028.551
|% 9,99
|
|SDTTR
|385,70
|855.832.415
|% 9,98
|
|EDIP
|14,44
|5.695.049
|% 9,98
|
|ONCSM
|197,40
|63.700.374
|% 9,97
|
|GOODY
|24,66
|29.783.436
|% -10,00
|
|ALCTL
|103,90
|178.852.512
|% -9,97
|
|IMASM
|21,88
|1.465.026.044
|% -8,45
|
|LOGO
|80,75
|137.739.719
|% -8,29
|
|SODSN
|37,10
|68.932
|% -7,25
|
|THYAO
|256,70
|5.244.150.512
|% -1,95
|
|EREGL
|40,70
|4.278.185.352
|% -0,68
|
|KONTR
|286,90
|2.711.742.120
|% 7,09
|
|ASTOR
|116,80
|2.409.373.687
|% 1,48
|
|TUPRS
|105,30
|2.232.375.182
|% 3,44
|
|YKBNK
|15,11
|1.935.292.522
|% 1,21
|
|EKGYO
|8,98
|997.989.109
|% 0,34
|
|EREGL
|40,70
|4.278.185.352
|% -0,68
|
|ASGYO
|20,26
|2.094.826.758
|% 9,93
|
|ADESE
|2,14
|190.151.078
|% 8,08
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0118
|27,0415
|% 0,22
|
|Euro
|29,6973
|29,7204
|% 0,54
|
|Sterlin
|34,3641
|34,5365
|% 0,21
|
|Frank
|30,7545
|30,9397
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1821
|7,2182
|% 0,17
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,72
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|6,19
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.149
|11.262
|-5,00
|
|Yarım
|5.583
|5.657
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.828
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,83
|0,06
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|0,22
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 86 artarak (% 0.78 ) 8, 080
-
12:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
12:25XU100
Endeks 7, 476 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 53, 822.00 milyon TL de
-
12:25ISMEN
Yüzde 8.22 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 588, 178 adet işlem
-
12:23METUR
Yüzde 5.37 oranında artışla 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 552, 387 adet işlem