***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 17:42
***ASUZU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ASUZU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208202
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0253
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0264
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.793,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 18,83
|Açılış
|: 1.793,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.794,69
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|1.156,50
|16.143.339
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.786,40
|147.168.891
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.720,00
|6.000.409
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.174.129
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|20.075.608
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.635.015
|% -10,00
|
|POLTK
|9.268,00
|21.071.864
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|98.534.621
|% -9,98
|
|TUCLK
|92,20
|70.232.538
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|16.791.188
|% -9,96
|
|THYAO
|207,30
|7.128.022.343
|% -2,95
|
|TUPRS
|130,10
|4.849.655.329
|% -2,47
|
|ASELS
|40,02
|4.117.590.285
|% -2,63
|
|PETKM
|20,32
|3.664.253.641
|% -2,50
|
|YKBNK
|17,85
|2.928.424.996
|% -4,08
|
|ZOREN
|5,73
|2.800.925.729
|% -0,17
|
|EKGYO
|6,90
|1.737.237.343
|% -4,03
|
|ODAS
|11,79
|2.524.434.409
|% 3,42
|
|PETKM
|20,32
|3.664.253.641
|% -2,50
|
|YKBNK
|17,85
|2.928.424.996
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9995
|28,0063
|% 0,09
|
|Euro
|29,6785
|29,7047
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,9179
|34,0880
|% 0,19
|
|Frank
|31,2868
|31,4753
|% 0,16
|
|Riyal
|7,4437
|7,4810
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.792
|1.793
|17,34
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|12.068
|12.167
|95,00
|
|Yarım
|6.053
|6.109
|48,00
|
|Çeyrek
|3.017
|3.054
|24,00
|
|Gümüş Gr.
|21,28
|21,31
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GZNMI
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17:56OSTIM
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