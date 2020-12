***ASUZU* *BSOKE* *YESIL* *DENGE* *BASCM* *YYAPI* *RAYSG* *IHLAS* *ISGSY* *YGYO* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***ASUZU******BSOKE******YESIL******DENGE******BASCM******YYAPI******RAYSG******IHLAS******ISGSY******YGYO******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ASUZU, BASCM, BERA, BSOKE, DENGE, IHLAS, ISGSY, RAYSG, YESIL, YGYO, YYAPISermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ASUZU 1 ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. E SELMAN PEKTEZEL 185.000,000BASCM 2 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E SELÇUK ÇIPLAK 3.653,000BERA 3 BERA HOLDING A.S. E AHMET ÇINAR 560,000BERA 4 BERA HOLDING A.S. E ALI ÜNAL 1.864,000BERA 5 BERA HOLDING A.S. E BIROL NURLU 4.400,000BERA 6 BERA HOLDING A.S. E CELAL DOGAN 19.520,000BERA 7 BERA HOLDING A.S. E CELALI ÖNCÜ 3.200,000BERA 8 BERA HOLDING A.S. E DAVUT TOPCU 8.640,000BERA 9 BERA HOLDING A.S. E ENDER ÇOBAN 160,000BERA 10 BERA HOLDING A.S. E HACI DOGAN 10.072,000BERA 11 BERA HOLDING A.S. E HALIL POLAT 2.280,000BERA 12 BERA HOLDING A.S. E HAMDI DÜNDAR 4.760,000BERA 13 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN TASTEMIR 10.920,000BERA 14 BERA HOLDING A.S. E KADIR GÖKALP 6.240,000BERA 15 BERA HOLDING A.S. E MAMOUT MOUTE 1.888,000BERA 16 BERA HOLDING A.S. E MEDINE BAYRAKTAR 14.240,000BERA 17 BERA HOLDING A.S. E MEHMET ALI ATÇA 1.240,000BERA 18 BERA HOLDING A.S. E MEHMET ATA KAYA 1.440,000BERA 19 BERA HOLDING A.S. E MESUT DAG 3.416,000BERA 20 BERA HOLDING A.S. E MUAMMER PARLAK 1.640,000BERA 21 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA ULUKAYA 296,000BERA 22 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA YAGBASAN 1.152,000BERA 23 BERA HOLDING A.S. E MÜMINE ADIGÜZEL 728,000BERA 24 BERA HOLDING A.S. E NAZIKAR ARICI 1.080,000BERA 25 BERA HOLDING A.S. E OSMAN ÇAKIRGÖZ 1.280,000BERA 26 BERA HOLDING A.S. E PINAR ÖZTÜRK 3.072,000BERA 27 BERA HOLDING A.S. E RAMAZAN ÇETINKAYA 1.120,000BERA 28 BERA HOLDING A.S. E RECEP DURMUS 1.080,000BERA 29 BERA HOLDING A.S. E SAIT YILDIZ 6.720,000BERA 30 BERA HOLDING A.S. E TACETTIN ALTINBAS 5.112,000BERA 31 BERA HOLDING A.S. E TUNCER CANBEK 1.600,000BERA 32 BERA HOLDING A.S. E TURGUT BOZKURT 1.856,000BERA 33 BERA HOLDING A.S. E YILMAZ DOGAN 7.600,000BERA 34 BERA HOLDING A.S. E YURDANUR BAKAN 2.560,000BERA 35 BERA HOLDING A.S. E YUSUF YAVUZ 5.680,000BERA 36 BERA HOLDING A.S. E YUSUF YAGBASAN 3.640,000BERA 37 BERA HOLDING A.S. E ÇETIN DOGAN 7.040,000BERA 38 BERA HOLDING A.S. E ÖMER DOGAN 12.880,000BERA 39 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM MERAL 1.272,000BERA 40 BERA HOLDING A.S. E IRFAN TURHAN 2.952,000BERA 41 BERA HOLDING A.S. E SADIYE ÖZDEMIR 3.480,000BERA 42 BERA HOLDING A.S. E SENAY ASLANADAM 2.360,000BERA 43 BERA HOLDING A.S. E SERIFE SEMERCI 1.080,000BSOKE 44 BATISÖKE SÖKE ÇIMENTO SANAYII T.A.S. E SELMAN PEKTEZEL 300.000,000DENGE 45 DENGE YATIRIM HOLDING A.S. E MURAT DAVUT EREN 150.368,000IHLAS 46 IHLAS HOLDING A.S. E SELMAN PEKTEZEL 2.450.000,000ISGSY 47 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E SELMAN PEKTEZEL 100.000,000RAYSG 48 RAY SIGORTA A.S. E SELMAN PEKTEZEL 51.750,000YESIL 49 YESIL YATIRIM HOLDING A.S. E SELMAN PEKTEZEL 10.000,000YGYO 50 YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E SELMAN PEKTEZEL 1.000.000,000YYAPI 51 YESIL YAPI ENDÜSTRISI A.S. E SELMAN PEKTEZEL 1.000.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890988BIST