***ASUZU* *KCAER* *TRGYO* *CEMTS* *LUKSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.05.2023 09:07
***ASUZU******KCAER******TRGYO******CEMTS******LUKSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ASUZU, CEMTS, KCAER, LUKSK, TRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASUZU.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,3809523 TL Teorik Fiyat: 141,619 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) CEMTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5 TL Teorik Fiyat: 37,66 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KCAER.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2296333 TL Teorik Fiyat: 13,41 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LUKSK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1428571 TL Teorik Fiyat: 23,277 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TRGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2 TL Teorik Fiyat: 13,83 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154235
BIST
13:214.783
En Düşük
|Değişim
|: 4,42%
|| 202,46
|Açılış
|: 4.696
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|Önceki Kapanış
|: 4.581
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4.622
En Yüksek
4.800
13:2120,0796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
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|Açılış
|: 20,7000
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|Önceki Kapanış
|: 21,2500
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20,1636
En Düşük
19,9311
13:2121,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2417
|Açılış
|: 22,1000
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|Önceki Kapanış
|: 22,7000
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21,7179
En Düşük
21,4132
13:211.255,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.255,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
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1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KONYA
|2.865,50
|86.455.587
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|56.677.574
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.735.456
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|849.434.102
|% 9,99
|
|BASCM
|4,41
|11.898
|% 9,98
|
|SAMAT
|17,11
|136.133.700
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.255.997
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,45
|27.474.217
|% -1,87
|
|AEFES
|58,45
|269.713.988
|% -1,02
|
|THYAO
|147,50
|5.371.473.913
|% 3,65
|
|ISCTR
|10,84
|2.252.997.616
|% 2,85
|
|EKGYO
|7,42
|1.812.130.184
|% 5,40
|
|AKBNK
|14,96
|1.576.468.262
|% 3,10
|
|SISE
|39,84
|1.555.587.787
|% 6,52
|
|EKGYO
|7,42
|1.812.130.184
|% 5,40
|
|ISCTR
|10,84
|2.252.997.616
|% 2,85
|
|AKBNK
|14,96
|1.576.468.262
|% 3,10
|
|YKBNK
|9,45
|983.115.736
|% 3,17
|
|SKBNK
|2,27
|183.880.169
|% 3,18
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0713
|20,0764
|% 0,55
|
|Euro
|21,5671
|21,6182
|% 1,13
|
|Sterlin
|24,7150
|24,8389
|% 0,56
|
|Frank
|22,1270
|22,2603
|% 0,66
|
|Riyal
|5,3361
|5,3629
|% 0,52
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,25
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,98
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.093
|-224,00
|
|Tam
|8.883
|9.127
|-246,84
|
|Yarım
|4.367
|4.506
|-76,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.253
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,00
|0,02
|
|B. Petrol
|76,75
|76,75
|-0,23
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