***ASUZU* *METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.01.2024 09:19
***ASUZU******METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [METUR, ASUZU]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 7,34 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) ASUZU.E %200 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 73,467 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239602
BIST
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10:578.048
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 61,74
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.062
10:5730,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 30,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1067
En Düşük
29,9788
10:5733,0626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1056
|Açılış
|: 32,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,0626
En Düşük
32,9132
10:571.988,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,59
|Açılış
|: 1.987,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.991,50
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler10:57
|CATES
|61,30
|464.543.740
|% 9,96
|
|MEGMT
|32,92
|176.175.709
|% 9,95
|
|SEKUR
|28,60
|3.511.406
|% 8,83
|
|HATEK
|13,84
|37.869.681
|% 8,46
|
|PASEU
|58,45
|40.828.677
|% 8,24
|
|KRSTL
|11,44
|81.469.518
|% -4,83
|
|METUR
|7,00
|14.890.148
|% -4,63
|
|BEGYO
|4,21
|145.763.655
|% -4,54
|
|SODSN
|73,50
|104.958
|% -3,03
|
|BRKO
|3,40
|99.015
|% -2,86
|
|THYAO
|250,75
|1.591.959.910
|% -0,10
|
|KCHOL
|159,50
|1.220.258.229
|% 2,57
|
|TCELL
|63,10
|984.994.014
|% 3,44
|
|YKBNK
|22,72
|927.765.877
|% -0,96
|
|KBORU
|69,40
|730.253.581
|% 3,58
|
|EKGYO
|8,28
|371.293.532
|% 1,10
|
|ADESE
|2,14
|88.530.787
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,72
|927.765.877
|% -0,96
|
|BEGYO
|4,21
|145.763.655
|% -4,54
|
|PETKM
|20,72
|558.772.828
|% 1,57
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0981
|30,1042
|% 0,02
|
|Euro
|33,0235
|33,0572
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,2428
|38,4346
|% -0,00
|
|Frank
|35,0987
|35,3101
|% -0,22
|
|Riyal
|8,0013
|8,0414
|% -0,01
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,25
|23,28
|% 0,66
|
|Platin
|916,32
|917,29
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,01
|989,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,46
|78,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,67
|2.055,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:57
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