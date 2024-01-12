***ASUZU* *METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
12.01.2024 17:12
***ASUZU******METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ASUZU, METUR
15.01.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ANADOLU ISUZU ASUZU 200,00000 Kaydi Pay
METEMTUR YATIRIM METUR 100,00000 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239089
BIST
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18:007.986
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 90,51
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.082
18:0030,1001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1124
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
18:0032,9862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0432
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
18:001.985,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 30,11
|Açılış
|: 1.985,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.995,57
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRKVY
|55,00
|27.167.309
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|62.301.779
|% 10,00
|
|AKMGY
|158,60
|36.962.391
|% 9,99
|
|GIPTA
|32,14
|117.726.333
|% 9,99
|
|VKING
|28,46
|57.772.762
|% 9,97
|
|BEGYO
|4,41
|463.844.719
|% -9,82
|
|KARYE
|28,56
|153.204.115
|% -7,87
|
|LIDFA
|8,47
|119.450.466
|% -6,41
|
|ATATP
|119,00
|201.987.117
|% -6,30
|
|POLTK
|15.792,50
|102.944.273
|% -5,81
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|THYAO
|251,00
|11.530.463.733
|% 1,74
|
|TCELL
|61,00
|3.465.017.325
|% 0,25
|
|SAHOL
|69,00
|3.141.668.746
|% 0,95
|
|TUPRS
|139,70
|2.870.086.726
|% 0,07
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|EKGYO
|8,19
|1.558.046.802
|% 0,24
|
|SKBNK
|4,66
|545.206.859
|% 1,30
|
|KOZAL
|20,40
|2.098.973.416
|% 2,46
|
|BEGYO
|4,41
|463.844.719
|% -9,82
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0948
|30,1001
|% 0,37
|
|Euro
|32,9793
|32,9862
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,2556
|38,4474
|% 0,27
|
|Frank
|35,1941
|35,4062
|% 0,43
|
|Riyal
|8,0007
|8,0408
|% 0,34
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,22
|23,26
|% 0,66
|
|Platin
|917,25
|918,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,04
|980,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,53
|78,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,13
|2.050,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59VAKFN
Yüzde 8.76 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 318, 286 adet işlem
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17:58EYGYO
Yüzde 6.80 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 328, 990 adet işlem
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17:56DERHL
Yüzde 7.64 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 831, 520 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 24 artarak (% 2.10 ) 7, 159
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, KBORU, SEKUR, OFSYM, OZSUB, CATES, KUYAS, VRGYO, DOGUB, ANELE