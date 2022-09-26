***ASUZU* *UNLU* *IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.09.2022 18:40
***ASUZU******UNLU******IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ASUZU, IHAAS, UNLU]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ASUZU.E, IHAAS.E, UNLU.E payları 27/09/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/10/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065364
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0644
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4784
En Düşük
18,4086
18:0517,8255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0181
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
18:05969,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,38
|Açılış
|: 969,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,62
|7.387.134
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|171.564.822
|% 10,00
|
|AYES
|31,92
|2.012.809
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.725.199
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.448.134
|% 9,98
|
|PINSU
|5,85
|24.561.728
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.302.800
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.261.427
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.709.344
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|124.618.449
|% -9,96
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% -2,05
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 7,19
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 3,75
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% -4,92
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4465
|18,4784
|% 0,35
|
|Euro
|17,7850
|17,8255
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,7117
|19,8105
|% -1,08
|
|Frank
|18,5373
|18,6489
|% -0,75
|
|Riyal
|4,8945
|4,9190
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-9,58
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.607
|6.715
|-47,00
|
|Yarım
|3.215
|3.285
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.638
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|-1,17
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de