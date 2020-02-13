***ATA* *AKSA* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.02.2020 08:54
***ATA******AKSA******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSA, ATAGY, ATA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818717
BIST
11:54120.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,35
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.264
En Düşük
119.472
11:546,0487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
11:546,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
11:54306,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,44
|Açılış
|: 306,10
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.097.052
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.452.533
|% 14,63
|
|ESCOM
|4,46
|38.407.135
|% 10,95
|
|DOKTA
|51,35
|12.343.476
|% 10,19
|
|IZMDC
|9,01
|90.100
|% -18,09
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|QNBFB
|53,75
|497.770
|% -5,70
|
|SAYAS
|3,66
|3.150.691
|% -5,67
|
|RYGYO
|10,08
|26.218.703
|% -5,08
|
|ASELS
|28,54
|856.647.155
|% 1,93
|
|THYAO
|14,81
|405.917.297
|% -0,07
|
|TSPOR
|4,32
|285.226.014
|% 9,37
|
|TTKOM
|8,37
|283.251.018
|% 1,58
|
|TUPRS
|112,60
|255.809.356
|% -2,09
|
|IHLAS
|0,90
|62.768.308
|% 2,27
|
|TSPOR
|4,32
|285.226.014
|% 9,37
|
|KRSTL
|2,28
|124.917.570
|% 3,17
|
|PETKM
|4,09
|194.276.986
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,33
|61.203.723
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8254
|7,8646
|% 0,18
|
|Frank
|6,1710
|6,2082
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6085
|1,6166
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|7,79
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|-0,38
|
Seans Raporu
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-
12:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 33 kaybederek (% -0.02 ) 113, 517
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12:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVTUR, IHYAY, NUGYO, ETYAT, EMNIS
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12:05
DOKTA, FLAP, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:05
IZMDC, RYGYO, SAYAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:05
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 188 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 95 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 36 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem