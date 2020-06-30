***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 3.079.173 2.876.229 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602Transferler-6.099.099 6.099.099Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.117.767 -10.212.116 -8.094.349 -6.112.390 -14.206.739Sermaye Arttırımı20 10.000.000 10.000.000 10.000.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış39.594 4.421 -1.038.077 -994.062 -735.992 -1.730.054Dönem Sonu Bakiyeler20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 17.583.591 29.429.452 47.013.043Transferler-10.212.116 10.212.116Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.357.639 -1.239.872 -1.610.059 -2.849.931Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-75.468 -8.427 867.998 784.102 1.161.584 1.945.686Dönem Sonu Bakiyeler40.961.056 714.025 366.437 -1.216.387 2.117.767 3.075.167 2.876.229 -28.408.833 -3.357.639 17.127.821 28.980.977 46.108.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI943.593 20.262.087Dönem Karı (Zararı)-4.967.699 -4.136.389Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.967.699 -4.136.389Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.080.029 4.180.695Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 220.587 311.429Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 657.704 291.092Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 642.704 291.092Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 15.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.410.208 3.621.278Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-914.214 -1.134.397Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.324.422 4.755.675Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -128.016Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13,24 0 -128.016Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler132.252 153.836İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 132.252 153.836Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 0 -808.822Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler26 -340.722 739.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler94.310 18.842.240Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.371.312 25.208.223İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -22.371.312 25.208.223Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler84.558 -134.166İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 84.558 -134.166Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Özel Maliyetler14 7.126 14.872Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.697.745 1.457.625Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.697.745 1.457.625Ertelenmiş Vergi Varlığı27 589.775 1.087.929Diğer Duran Varlıklar1.391.877 2.939.194İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar12 1.391.877 2.939.194TOPLAM DURAN VARLIKLAR81.416.187 91.482.586TOPLAM VARLIKLAR276.321.301 257.552.102KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 73.004.630 71.435.748İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 73.004.630 71.435.748Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 73.004.630 71.435.748Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 51.052.878 51.950.758İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 51.052.878 51.950.758Banka Kredileri7 51.052.878 51.950.758Ticari Borçlar8 101.529.419 80.267.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,28 793.702 965.173İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 100.735.717 79.302.744Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 942.001 549.539Diğer Borçlar9 1.249.004 1.808.171İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.249.004 1.808.171ARA TOPLAM227.777.932 206.012.133TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER227.777.932 206.012.133UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar19 2.434.571 2.409.159Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.434.571 2.409.159TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.434.571 2.409.159TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER230.212.503 208.421.292ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.127.821 19.701.358Ödenmiş Sermaye20 40.961.056 40.961.056Sermaye Düzeltme Farkları20 714.025 714.025Paylara İlişkin Primler (İskontolar)366.436 441.905Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.216.387 -1.216.387Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.216.387 -1.216.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.117.767 2.117.767Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.117.767 2.117.767Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)20 2.117.767 2.117.767Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 3.075.167 3.083.594Yasal Yedekler20 3.075.167 3.083.594Diğer Yedekler20 2.876.229 2.876.229Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -28.408.833 -19.064.715Net Dönem Karı veya Zararı-3.357.639 -10.212.116Kontrol Gücü Olmayan Paylar28.980.977 29.429.452TOPLAM ÖZKAYNAKLAR46.108.798 49.130.810TOPLAM KAYNAKLAR276.321.301 257.552.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 168.785.530 94.298.250Satışların Maliyeti21 -163.416.739 -84.720.103TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.368.791 9.578.147BRÜT KAR (ZARAR)5.368.791 9.578.147Genel Yönetim Giderleri22,23 -8.188.569 -7.175.223Pazarlama Giderleri22,23 -1.098.928 -494.829Araştırma ve Geliştirme Giderleri22,23 -2.372 -2.705Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 2.613.534 3.312.392Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -215.206 -4.512.233ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.522.750 705.549Yatırım Faaliyetlerinden Giderler3 -132.251 -153.836FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.655.001 551.713Finansman Giderleri26 -3.653.420 -5.496.929SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.308.421 -4.945.216Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27 340.723 808.822Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 340.723 808.822SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.967.698 -4.136.394DÖNEM KARI (ZARARI)-4.967.698 -4.136.394Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.610.059 -511.206Ana Ortaklık Payları-3.357.639 -3.625.188Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.117.767Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.117.767Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi2.117.767Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.117.767TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.849.931 -4.136.394Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.610.059 -511.206Ana Ortaklık Payları-1.239.872 -3.625.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853444BIST