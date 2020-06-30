***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.06.2020 14:12
***ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.961.056 714.025 402.311 -1.216.387 3.079.173 2.876.229 -11.927.539 -6.099.099 18.789.769 36.277.833 55.067.602
Transferler
-6.099.099 6.099.099
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.117.767 -10.212.116 -8.094.349 -6.112.390 -14.206.739
Sermaye Arttırımı
20 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
39.594 4.421 -1.038.077 -994.062 -735.992 -1.730.054
Dönem Sonu Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 19.701.358 29.429.452 49.130.810
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 40.961.056 714.025 441.905 -1.216.387 2.117.767 3.083.594 2.876.229 -19.064.715 -10.212.116 17.583.591 29.429.452 47.013.043
Transferler
-10.212.116 10.212.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.357.639 -1.239.872 -1.610.059 -2.849.931
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-75.468 -8.427 867.998 784.102 1.161.584 1.945.686
Dönem Sonu Bakiyeler
40.961.056 714.025 366.437 -1.216.387 2.117.767 3.075.167 2.876.229 -28.408.833 -3.357.639 17.127.821 28.980.977 46.108.798
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
943.593 20.262.087
Dönem Karı (Zararı)
-4.967.699 -4.136.389
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.967.699 -4.136.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.080.029 4.180.695
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 220.587 311.429
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 657.704 291.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 642.704 291.092
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 15.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.410.208 3.621.278
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-914.214 -1.134.397
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.324.422 4.755.675
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -128.016
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13,24 0 -128.016
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
132.252 153.836
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 132.252 153.836
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 0 -808.822
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
26 -340.722 739.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
94.310 18.842.240
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.371.312 25.208.223
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -22.371.312 25.208.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
84.558 -134.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 84.558 -134.166
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Özel Maliyetler
14 7.126 14.872
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.697.745 1.457.625
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.697.745 1.457.625
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 589.775 1.087.929
Diğer Duran Varlıklar
1.391.877 2.939.194
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 1.391.877 2.939.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.416.187 91.482.586
TOPLAM VARLIKLAR
276.321.301 257.552.102
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 73.004.630 71.435.748
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 73.004.630 71.435.748
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 73.004.630 71.435.748
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 51.052.878 51.950.758
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 51.052.878 51.950.758
Banka Kredileri
7 51.052.878 51.950.758
Ticari Borçlar
8 101.529.419 80.267.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,28 793.702 965.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 100.735.717 79.302.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 942.001 549.539
Diğer Borçlar
9 1.249.004 1.808.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.249.004 1.808.171
ARA TOPLAM
227.777.932 206.012.133
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
227.777.932 206.012.133
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.434.571 2.409.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.434.571 2.409.159
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.434.571 2.409.159
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
230.212.503 208.421.292
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.127.821 19.701.358
Ödenmiş Sermaye
20 40.961.056 40.961.056
Sermaye Düzeltme Farkları
20 714.025 714.025
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
366.436 441.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216.387 -1.216.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216.387 -1.216.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.117.767 2.117.767
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.117.767 2.117.767
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
20 2.117.767 2.117.767
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 3.075.167 3.083.594
Yasal Yedekler
20 3.075.167 3.083.594
Diğer Yedekler
20 2.876.229 2.876.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -28.408.833 -19.064.715
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.357.639 -10.212.116
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.980.977 29.429.452
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.108.798 49.130.810
TOPLAM KAYNAKLAR
276.321.301 257.552.102
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 168.785.530 94.298.250
Satışların Maliyeti
21 -163.416.739 -84.720.103
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.368.791 9.578.147
BRÜT KAR (ZARAR)
5.368.791 9.578.147
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -8.188.569 -7.175.223
Pazarlama Giderleri
22,23 -1.098.928 -494.829
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22,23 -2.372 -2.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.613.534 3.312.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -215.206 -4.512.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.522.750 705.549
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 -132.251 -153.836
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.655.001 551.713
Finansman Giderleri
26 -3.653.420 -5.496.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.308.421 -4.945.216
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 340.723 808.822
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 340.723 808.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.967.698 -4.136.394
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.967.698 -4.136.394
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.610.059 -511.206
Ana Ortaklık Payları
-3.357.639 -3.625.188
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.117.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.117.767
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.117.767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.117.767
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.849.931 -4.136.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.610.059 -511.206
Ana Ortaklık Payları
-1.239.872 -3.625.188
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853444
BIST