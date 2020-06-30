ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|102.407.329
|% 10,00
|VKFYO
|3,30
|14.173.263
|% 10,00
|AKMGY
|36,30
|4.638.148
|% 10,00
|AYEN
|5,51
|191.538.636
|% 9,98
|NATEN
|21,22
|9.937.156
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3870
|8,4291
|% -0,23
|Frank
|7,1803
|7,2236
|% 0,03
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% -0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-3,48
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,53
|Cumhuriyet
|2.525
|2.543
|-7,50
|Tam
|2.599
|2.610
|-7,70
|Yarım
|1.262
|1.277
|-3,80
|Çeyrek
|631
|639
|-1,90
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|0,01
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|B. Petrol
|41,53
|41,53
|-0,34
Seans Raporu
- 14:46XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 786, 2 artarak (% 0.59 ) 134, 807
- 14:46 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, EKGYO, IHLGM
- 14:46XU100 Endeks 116, 673 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 12, 398.00 milyon TL de
- 14:45NUGYO Yüzde 9.43 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 440, 053 adet işlem
- 14:44EMKEL Yüzde 7.78 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 581, 553 adet işlem