***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.04.2020 18:39
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
24/04/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,79-3,83 fiyat aralığından 270038 adet alım, 126766 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki paylarımız 24/04/2020 tarihi itibariyle %9,34 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/04/2020 270.038 126.766 143.272 2.074.898 2.218.170 % 8,74 % 8,74 % 9,34 % 9,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840923
BIST
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -559,88
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.621
18:056,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
18:057,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
18:05383,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,32
|Açılış
|: 384,25
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.533
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.877
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.158.060
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|46.769
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6766
|8,7201
|% 0,21
|
|Frank
|7,1528
|7,1959
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-9,37
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.515
|-9,90
|
|Tam
|2.523
|2.577
|-10,10
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|-5,00
|
|Çeyrek
|616
|630
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,07
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|22,94
|22,94
|-0,13
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