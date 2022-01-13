***ATA* *ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.01.2022 09:26
***ATA******ATAGY*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Ata Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlemin Niteliği Alım - Satım
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
İşlem Tutarı (TL)
12.01.2022
A
6,000
3.81
22,875.00
12.01.2022
S
4,500
3.86
17,370.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993294
BIST
10:462.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,02
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.071
En Düşük
2.054
10:4613,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3461
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,6720
En Düşük
13,1506
10:4615,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 0,4324
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,6827
En Düşük
15,0822
10:46791,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 14,27
|Açılış
|: 791,24
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler10:44
|UZERB
|74,85
|1.273.273
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|824.955
|% 9,96
|
|KAPLM
|36,44
|10.760.109
|% 6,74
|
|LINK
|32,30
|21.559.485
|% 6,53
|
|GEDZA
|20,42
|18.111.580
|% 6,19
|
|KRSTL
|3,89
|17.407.385
|% -5,12
|
|BRMEN
|2,69
|161.123
|% -4,27
|
|DOCO
|1.280,20
|8.525.902
|% -3,60
|
|DOBUR
|115,30
|7.128.699
|% -2,95
|
|DMSAS
|10,93
|26.084.091
|% -2,93
|
|KRDMD
|12,92
|1.604.166.775
|% -1,00
|
|THYAO
|27,60
|942.144.217
|% 2,68
|
|SISE
|15,00
|400.027.636
|% -1,25
|
|ASELS
|24,52
|396.565.609
|% 1,49
|
|GARAN
|11,86
|342.701.670
|% 0,08
|
|KRDMD
|12,92
|1.604.166.775
|% -1,00
|
|YKBNK
|3,87
|285.948.903
|% -0,26
|
|DARDL
|3,72
|192.033.041
|% 4,49
|
|ODAS
|1,37
|55.655.473
|% 0,74
|
|THYAO
|27,60
|942.144.217
|% 2,68
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5552
|13,5809
|% 2,70
|
|Euro
|15,5508
|15,6045
|% 2,96
|
|Sterlin
|18,4385
|18,5309
|% 2,00
|
|Frank
|14,7034
|14,7920
|% 2,01
|
|Riyal
|3,5783
|3,5962
|% 1,86
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,71
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,50
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,22
|
|B. Petrol
|84,29
|84,29
|-0,38
|
Seans Raporu
10:44
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10:59BAKAB
Yüzde 4.25 oranında artışla 19.87 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 435 adet işlem
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10:56XU100
Endeks 2, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 7, 122.00 milyon TL de
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10:56KRSTL
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 839 adet işlem
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10:55DOCO
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 1, 280.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 163 adet işlem
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10:54KRSTL
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 204, 759 adet işlem