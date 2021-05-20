***ATA* *OZGYO*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***ATA******OZGYO*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [OZGYO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÖzderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Ahmet ÖZDERİCİ ve Ali Uğur ÖZDERİCİ ile Özderici Holding A.Ş. arasında 24/05/2021 tarihinde gerçekleşmesi öngörülen Toptan Satışlar Pazarı işlemine dair başvuru yazımız ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936960BIST