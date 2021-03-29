***ATA* *QUAGR*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.03.2021 13:50
***ATA******QUAGR*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921399
BIST
13:551.396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 13,89
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
13:558,1795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0992
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
13:559,6303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0686
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
13:55453,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,31
|Açılış
|: 453,43
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:53
|TRILC
|50,40
|179.562.615
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.631.839
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.802.642
|% 9,98
|
|RTALB
|25,36
|142.859.263
|% 9,97
|
|IZFAS
|10,70
|12.890.271
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.855.440
|% -7,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|IZTAR
|20,30
|7.328.881
|% -5,67
|
|KRDMD
|7,00
|1.183.149.947
|% 6,22
|
|EKGYO
|2,02
|587.798.545
|% 9,19
|
|PETKM
|5,61
|393.580.000
|% 3,12
|
|VESTL
|37,98
|374.170.243
|% 3,77
|
|SASA
|44,86
|356.420.559
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,02
|587.798.545
|% 9,19
|
|PETKM
|5,61
|393.580.000
|% 3,12
|
|YKBNK
|2,19
|113.758.105
|% 0,00
|
|SISE
|7,41
|332.672.496
|% 0,27
|
|KLGYO
|2,30
|92.338.184
|% 7,48
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1699
|8,1758
|% 1,18
|
|Euro
|9,6176
|9,6315
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,2724
|11,3289
|% 1,46
|
|Frank
|8,6666
|8,7188
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% 1,16
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,69
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.981
|3.058
|31,67
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|15,32
|
|Çeyrek
|723
|740
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|0,57
|