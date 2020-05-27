***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 15.659.764 1.727.311 43.756.166 43.756.166Transferler1.727.311 -1.727.311 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-618.155 -618.155 -618.155Dönem Karı (Zararı)-618.155 -618.155 -618.155Dönem Sonu Bakiyeler18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 17.387.075 -618.155 43.138.011 43.138.011Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 17.387.075 -7.525.067 36.231.099 36.231.099Transferler-7.525.067 7.525.067 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.906.905 -1.906.905 -1.906.905Dönem Karı (Zararı)-1.906.905 -1.906.905 -1.906.905Dönem Sonu Bakiyeler18 23.750.000 2.285 2.353.943 262.863 9.862.008 -1.906.905 34.324.194 34.324.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI710.493 4.173.298Dönem Karı (Zararı)-1.906.905 -618.155Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.509.001 774.948Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 3.494 5.094Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.499 45.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -1.499 45.045Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.507.006 819.307Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -4.664 -284.374Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 1.511.670 1.103.681Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -94.498Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11,22 0 -128.016Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 33.518Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.219.443 3.554.980Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-90.805 2.976İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.503 3.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-62.302 -236Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67 15.726İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -67 15.726Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 108.778 -38.955Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-322.061 -444.696İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,26 17.449 -4.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -339.510 -440.467Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 306 -37.370Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.025 -176.846İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -24.025 -176.846Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 0 -56.855İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.547.317 4.291.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 1.547.317 4.291.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları821.539 3.711.773Alınan Faiz3.987 461.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-115.033 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.058.830 -8.386.787Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 0 1.720.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.567 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -6.567 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 8.250.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -184.603 -9.205.213Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -901.574Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar14 0 -901.574FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.409.550 -3.715.165Ödenen Faiz7 -2.409.550 -3.600.175Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -114.990YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.359.773 -7.928.654NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.359.773 -7.928.654DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.370.554 12.512.087DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.730.327 4.583.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.731.003 4.370.554Finansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar26 93.165 2.360İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 30.863 2.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar62.302 0Diğer Alacaklar8 270 203İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 270 203Peşin Ödenmiş Giderler10 262.717 371.495İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 262.717 371.495ARA TOPLAM11.087.155 4.744.612TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.087.155 4.744.612DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 74.501.603 82.567.000Maddi Duran Varlıklar12 15.970 12.896Mobilya ve Demirbaşlar12 15.718 11.467Özel Maliyetler12 252 1.429Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 0 0Diğer Duran Varlıklar14 1.391.877 2.939.194İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 1.391.877 2.939.194TOPLAM DURAN VARLIKLAR75.909.450 85.519.090TOPLAM VARLIKLAR86.996.605 90.263.702KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar51.052.878 51.950.758İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar51.052.878 51.950.758İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 51.052.878 51.950.758Ticari Borçlar1.213.728 1.535.789İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,26 373.087 355.638İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 840.641 1.180.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 124.823 124.517Diğer Borçlar26.595 50.620İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 26.595 50.620Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 0ARA TOPLAM52.418.024 53.661.684TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.418.024 53.661.684UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar16 254.387 370.919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 254.387 370.919TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER254.387 370.919TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.672.411 54.032.603ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.324.194 36.231.099Ödenmiş Sermaye18 23.750.000 23.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.285 2.285Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 2.353.943 2.353.943Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler262.863 262.863Yasal Yedekler18 262.863 262.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 9.862.008 17.387.075Net Dönem Karı veya Zararı-1.906.905 -7.525.067TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.324.194 36.231.099TOPLAM KAYNAKLAR86.996.605 90.263.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 8.994.147 660.889Satışların Maliyeti19 -8.776.646 -31.191TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)217.501 629.698BRÜT KAR (ZARAR)217.501 629.698Genel Yönetim Giderleri20,21 -750.192 -609.533Pazarlama Giderleri20 -105.085 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 242.541 555.096Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 0 -89.735ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-395.235 485.526FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-395.235 485.526Finansman Giderleri23 -1.511.670 -1.103.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.906.905 -618.155Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.906.905 -618.155DÖNEM KARI (ZARARI)-1.906.905 -618.155Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.906.905 -618.155Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,08029000 0,02603000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.906.905 -618.155Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.906.905 -618.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847093BIST