***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
24.11.2021 14:11
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/10/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 'nda, Ana Ortaklık Payları başlığında yer alması gereken tutar sehven Kontrol Gücü Olmayan Paylar başlığı altına kaydedilmiştir.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 faaliyet dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda Ana Ortaklık Payları başlığında yer alması gereken tutar sehven Kontrol Gücü Olmayan Paylar başlığı altına kaydedilmiştir. Bu sebeple ilgili düzeltmenin yapılması ihtiyacı doğmuş olup, değişiklik yapılarak yeniden yayımlanacaktır. Söz konusu düzeltmenin 27.10.2021 tarihinde kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu'nda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda Net Dönem Kar tutarı değişmemektedir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979424
BIST
16:581.816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
16:5812,0083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1207
|Açılış
|: 11,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
16:5813,4879
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1582
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
16:58689,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 6,29
|Açılış
|: 689,82
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler16:58
|TRILC
|11,88
|248.309.235
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.448.283
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.183.558
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,00
|1.161.272
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|30.857.390
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.090.629
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,12
|20.740.057
|% -8,24
|
|DITAS
|25,32
|109.722.993
|% -7,73
|
|SASA
|39,14
|2.415.237.938
|% 1,82
|
|PETKM
|7,68
|1.942.243.111
|% -3,27
|
|ASELS
|21,32
|1.692.796.010
|% 1,52
|
|GARAN
|11,79
|1.566.222.370
|% -0,34
|
|KRDMD
|8,69
|1.249.657.155
|% -1,03
|
|PETKM
|7,68
|1.942.243.111
|% -3,27
|
|YKBNK
|3,42
|707.435.635
|% -1,44
|
|VAKBN
|4,03
|806.299.726
|% 1,26
|
|HALKB
|5,21
|749.380.060
|% 5,47
|
|AKBNK
|6,91
|1.006.603.808
|% -1,00
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9963
|12,0083
|% 1,02
|
|Euro
|13,4692
|13,4879
|% 1,19
|
|Sterlin
|15,9012
|15,9809
|% 0,64
|
|Frank
|12,7717
|12,8486
|% 0,73
|
|Riyal
|3,1843
|3,2003
|% 0,79
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|3,62
|
|Altın Gr.
|690
|690
|6,29
|
|Cumhuriyet
|4.537
|4.605
|-5,00
|
|Tam
|4.513
|4.632
|-14,78
|
|Yarım
|2.182
|2.241
|-7,15
|
|Çeyrek
|1.094
|1.120
|-3,58
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,09
|0,09
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|-0,17
|