***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Süre Uzatımı T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8SPK Başvuru Tarihi 19.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.01.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve ilgili mevzuata uyum sağlanması amacı ile esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun SPK ve Bakanlık onaylı Tadil Metni ekte sunulmuştur. 09.01.2020 tarih ve 12233903-340.08-E.392 sayılı yazısıyla uygun görülmüştü.Söz konusu tadil metni T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.01.2020 tarihli yazısıyla uygun görülmüştür.Onaylı tadil tasarısı, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815854BIST