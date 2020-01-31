***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.01.2020 10:40
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Süre Uzatımı T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 8
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve ilgili mevzuata uyum sağlanması amacı ile esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun SPK ve Bakanlık onaylı Tadil Metni ekte sunulmuştur. 09.01.2020 tarih ve 12233903-340.08-E.392 sayılı yazısıyla uygun görülmüştü.
Söz konusu tadil metni T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.01.2020 tarihli yazısıyla uygun görülmüştür.
Onaylı tadil tasarısı, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815854
BIST
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.140
18:055,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
18:056,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6246
En Düşük
6,5781
18:05304,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,71
|Açılış
|: 304,93
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
305,01
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|BURVA
|13,05
|909.697
|% -9,69
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8460
|7,8854
|% 0,58
|
|Frank
|6,1688
|6,2059
|% 0,51
|
|Riyal
|1,5903
|1,5982
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|7,13
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,02
|
|B. Petrol
|56,77
|56,77
|-0,56
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -251, 76 kaybederek (% -0.22 ) 113, 475
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, AVOD, BEYAZ, UFUK, ORMA
-
17:56
DENCM, LUKSK, ENKAI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
IHGZT, MMCAS, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 176 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem