***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 30.01.2020 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarıncaPortföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkuller için "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş."'nden değerleme hizmeti alınmasına, 2020 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş." ile "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş."'nden değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815421BIST