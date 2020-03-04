***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 04/03/2020 tarihli toplantısında1. Portföyümüzde yer alan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mah. 59 pafta, 218 Ada 34 no.lu parselde kayıtlı taşınmazın hafriyat ve kaba inşaat işleri için 1.767.000.-TL + KDV bedel ile, Mansuroğlu Mah. 286/4 Sok. N16 D:12 Bayraklı/İZMİR adresinde mukim HGS MİMARLIK- GÖKÇEN ÖNCÜ'ye yaptırılmasının onaylanmasına ve2. Şirketimiz ile HGS MİMARLIK-GÖKÇEN ÖNCÜ arasında akdedilecek hafriyat ve kaba inşaat işleri sözleşmesinin bu kapsamda tanzim ve imza edilmesine ve sözleşmenin hüküm ve şartlarının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824176BIST