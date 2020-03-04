***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2020 15:36
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun 04/03/2020 tarihli toplantısında
1. Portföyümüzde yer alan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mah. 59 pafta, 218 Ada 34 no.lu parselde kayıtlı taşınmazın hafriyat ve kaba inşaat işleri için 1.767.000.-TL + KDV bedel ile, Mansuroğlu Mah. 286/4 Sok. N16 D:12 Bayraklı/İZMİR adresinde mukim HGS MİMARLIK- GÖKÇEN ÖNCÜ'ye yaptırılmasının onaylanmasına ve
2. Şirketimiz ile HGS MİMARLIK-GÖKÇEN ÖNCÜ arasında akdedilecek hafriyat ve kaba inşaat işleri sözleşmesinin bu kapsamda tanzim ve imza edilmesine ve sözleşmenin hüküm ve şartlarının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824176
BIST
16:58111.932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 724,76
|Açılış
|: 110.959
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|: 111.207
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324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.228.149
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,28
|42.160.691
|% 17,99
|
|OZBAL
|2,07
|16.876.765
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.611.984
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,22
|7.391.153
|% -6,33
|
|GYHOL
|20,56
|4.622.789
|% -5,86
|
|SONME
|5,79
|6.787.710
|% -5,24
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|ASELS
|30,26
|1.517.271.026
|% -0,72
|
|THYAO
|11,86
|940.866.012
|% -2,95
|
|GARAN
|10,52
|550.970.707
|% 3,24
|
|KARSN
|1,92
|534.909.318
|% 1,05
|
|HALKB
|6,36
|375.086.739
|% -2,00
|
|KARSN
|1,92
|534.909.318
|% 1,05
|
|ODAS
|2,13
|325.987.047
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,49
|203.594.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,57
|309.587.719
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,34
|158.995.154
|% -2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7954
|7,8345
|% 0,04
|
|Frank
|6,3430
|6,3812
|% -0,27
|
|Riyal
|1,6194
|1,6275
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|5,94
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.129
|2.161
|28,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|29,62
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|14,33
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|52,77
|52,77
|0,91
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