***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III.48.1) 40.maddesinin 3. Fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak - 31 Aralık 2020 Döneminde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında01 Ocak – 31 Aralık 2020 döneminde yeni düzenlenen kira sözleşmesi ile alış ve satış işlemi bulunmamakta olup, Kayseri/Talas Projesinde Tab Gıda San. Tic. A.Ş.'nin kiracısı olduğu 1 adet bağımsız bölüm faaliyete başlanmadan kira sözleşmesi feshedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901597BIST