***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 13:48
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2021 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında aktif toplamımızın %2'sini geçmeyen alım ve/veya satım işlemimiz bulunmamakta olup, portföyümüzde kiralanmış olan gayrimenkullerimizden ise yıllık bazda toplam KDV hariç 4.424.782,83 TL kira geliri elde edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992995
BIST
13:472.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 23,45
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
13:4713,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0284
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
13:4715,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0302
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
13:47808,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 808,59
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler13:45
|ORCAY
|39,92
|13.896.121
|% 9,97
|
|EMNIS
|23,90
|965.273
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|773.320
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|156.920.688
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.492.498
|% 9,84
|
|BASCM
|9,73
|100.537
|% -8,98
|
|GEDZA
|20,08
|25.207.142
|% -4,83
|
|MIATK
|32,98
|16.205.423
|% -4,68
|
|KRSTL
|4,35
|52.146.613
|% -4,40
|
|CELHA
|8,50
|11.317.064
|% -3,95
|
|KRDMD
|12,79
|3.695.891.227
|% 1,19
|
|SISE
|15,41
|2.238.839.030
|% 4,40
|
|THYAO
|27,20
|1.700.991.185
|% 1,12
|
|EREGL
|31,94
|1.500.580.821
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,80
|873.304.685
|% 1,33
|
|KRDMD
|12,79
|3.695.891.227
|% 1,19
|
|YKBNK
|3,80
|873.304.685
|% 1,33
|
|SISE
|15,41
|2.238.839.030
|% 4,40
|
|PETKM
|9,65
|690.688.208
|% 2,12
|
|EKGYO
|2,39
|168.270.749
|% 0,84
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8284
|13,8513
|% 0,32
|
|Euro
|15,6993
|15,7424
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,7808
|18,8749
|% 0,16
|
|Frank
|14,9163
|15,0062
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6727
|3,6911
|% 0,22
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-5,41
|
|Altın Gr.
|808
|809
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|5.369
|5.450
|39,00
|
|Tam
|5.341
|5.476
|41,37
|
|Yarım
|2.581
|2.649
|20,01
|
|Çeyrek
|1.295
|1.325
|10,01
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,12
|0,01
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|0,08
|