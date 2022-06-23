***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFATAY92219 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 169.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.09.2022Vade (Gün Sayısı) 85Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATAY92219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 6,7534Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli BBB+, Kısa Vadeli A-3 Görünüm:Negatif 21.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 169.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 10.000.000.-TL nominal değerli, 2. tertip 85 gün 16/09/2022 vadeli, finansman bonosunun ihracı tamamlanmıştır.TRFATAY92219 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %6,7534 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038848BIST