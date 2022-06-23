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***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.06.2022 10:54
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bil


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFATAY92219 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 169.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATAY92219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 6,7534
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Vadeli BBB+, Kısa Vadeli A-3 Görünüm:Negatif 21.09.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 169.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 10.000.000.-TL nominal değerli, 2. tertip 85 gün 16/09/2022 vadeli, finansman bonosunun ihracı tamamlanmıştır.TRFATAY92219 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %6,7534 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038848


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SILVR 22,18 8.772.128 % 9,91  
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GESAN 36,16 88.580.004 % 7,30  
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Altın Gr. 1.025 1.025 1,65  
Cumhuriyet 6.843 6.946 19,00  
Tam 6.804 6.904 -14,00  
Yarım 3.340 3.377 -7,00  
Çeyrek 1.673 1.688 -3,00  
Gümüş.Ons 21,33 21,37 -0,07  
Gümüş Gr. 11,92 11,93 -0,01  
B. Petrol 110 110 -1,67  
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