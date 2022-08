***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Bedelli Sermaye Arttırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.750.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 47.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 875.543,589 875.543,589 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 NâmaB Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 22.874.456,411 22.874.456,411 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 23.750.000 23.750.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kullanılmayan rüçhan hakkı olması durumunda, kullanılmayan rüçhan haklarının alımı konusunda Ata Holding A.Ş.'nin taahhüdü bulunmaktadır.Para Birimi TRYEk AçıklamalarYönetim kurulunun 16.08.2022 tarih ve 25 sayılı kararı ile1) Yönetim kurulunun 18/03/2022 tarih 8 no'lu kararında özetle 135.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 23.750.000 (Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 76.250.000 (Yetmişaltımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası arttırılarak 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verilmişti.Daha sonra Şirket'in 05.05.2022 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulunun 18.03.2022 tarih ve 8 nolu kararında 23.750.000 (Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 76.250.000 (Yetmişaltımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası arttırılarak 100.000.000 (Yüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına bu kapsamda A Grubu paylara tanınan imtiyazlara sahip olacak şekilde, 2.810.955,67 adedinin A Grubu nama yazılı, 73.439.044,33 adedinin B Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine karar verildiği ancak, TREATAY00017 ISIN kolu A Grubu ile TRAATAYO91Q1 ISIN kodlu B Grubu paylarındaki Yatırımcı Tazmin Merkezi'nde bulunan küsürat payların sehven dikkate alınmaması nedeniyle nakden artırılan 76.250.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) TL nominal değerli 1 adet 76.250.000 adet payın,- Esas sözleşmede A Grubu paylara tanınan imtiyazlara sahip olacak şekilde, 2.810.955,77 adedinin A Grubu nama yazılı,- 73.439.044,23 adedinin B Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesinekatılanların oybirliği ile karar verilmişti.Öte yandan yukarıda belirtilen kararlar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun, Kurul tarafından değerlendirmeye alınmamasına,2) Bu defa1. Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, mevcut ve yeni projelerin finansmanı, Şirket'in özel sektör borçlanmalarının geri ödenmesi ve Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 135.000.000 (Yüzotuzbeşmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 23.750.000 (Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 23.750.000 (Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası arttırılarak 47.500.000 (Kırkyedimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası'na çıkarılmasına2. Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal bedel üzerinden kullandırılmasına3. Nakden artırılan 23.750.000 (Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 1 adet (=1 lot) 23.750.000 (Yirmiüçmilyonyediyüzellibin) adet payın, Esas Sözleşme'de A Grubu paylara tanınan imtiyazlara sahip olacak şekilde, 875.543,589 adedinin A Grubu nama yazılı, 22.874.456,411 adedinin B Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine4. Pay sahiplerimizin bedelli sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati sonunda sona ermesine5. Mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A Grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama yazılı pay, B Grubu hamiline yazılı paylar için B Grubu hamiline yazılı pay verilmesine6. Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine7. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına8. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine9. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesineKarar verilmiştir.Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055934BIST