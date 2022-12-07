***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.750.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 47.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 875.543,589 875.543,589 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 Nâma A Grubu, ATAG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRATAY00035 0B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 22.874.456,411 22.874.456,411 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 Hamiline B Grubu, ATAGY(RÜÇHAN), TRRATAY00043 37.131Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 23.750.000 23.750.000,000 100,00000 37.131,000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ata Holding A.Ş. tarafından süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.11.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.11.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 18.03.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.11.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 16.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 15.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 135.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 23.750.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 23.750.000.-TL arttırılarak 47.500.000.-TL ye çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 23.750.000.-TL nominal değerli payların,a) Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 14.11.2022- 28.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanma süresi içinde 23.712.869 TL rüçhan hakkının kullanıldığı,b) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 37.131 TL nominal değerli paylar 30.11.2022 ve 01.12.2022 tarihleri arasında 2 (iki) işgünü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, satışa sunulan 37.131 TL nominal değerli payların tamamının 165.162 TL bedelle satıldığı ve toplam olarak 23.878.031 TL nakit girişi olduğu tespit edilmiştir. Bu işlemlerle birlikte sermaye artışı tamamlanmış olup, sermaye artışının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/12/2022 tarihli toplantısında- Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin işbu karar ekinde verilen yeni şekline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerekmesi halinde Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,- Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085111BIST