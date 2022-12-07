Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.12.2022 10:55
***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ATAGY*** ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 23.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 47.500.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 875.543,589 875.543,589 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATAY00017 Nâma A Grubu, ATAG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRATAY00035 0
B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 22.874.456,411 22.874.456,411 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ATAGY, TRAATAYO91Q1 Hamiline B Grubu, ATAGY(RÜÇHAN), TRRATAY00043 37.131

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 23.750.000 23.750.000,000 100,00000 37.131,000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ata Holding A.Ş. tarafından süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.11.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.11.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 18.03.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 03.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 16.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 15.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 135.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 23.750.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 23.750.000.-TL arttırılarak 47.500.000.-TL ye çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 23.750.000.-TL nominal değerli payların,
a) Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 14.11.2022- 28.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanma süresi içinde 23.712.869 TL rüçhan hakkının kullanıldığı,
b) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 37.131 TL nominal değerli paylar 30.11.2022 ve 01.12.2022 tarihleri arasında 2 (iki) işgünü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, satışa sunulan 37.131 TL nominal değerli payların tamamının 165.162 TL bedelle satıldığı ve toplam olarak 23.878.031 TL nakit girişi olduğu tespit edilmiştir. Bu işlemlerle birlikte sermaye artışı tamamlanmış olup, sermaye artışının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/12/2022 tarihli toplantısında
- Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin işbu karar ekinde verilen yeni şekline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerekmesi halinde Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
- Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085111


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:454.969
Değişim :  -0,63% |  -31,32
Açılış :  5.002  
Önceki Kapanış :  5.000  
En Yüksek
5.015 En Düşük
4.967
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 4,40 56.913.413 % 10,00  
BARMA 134,30 336.451.396 % 9,99  
KRDMA 15,78 431.923.684 % 9,97  
OZSUB 14,93 13.287.237 % 9,94  
ERCB 122,90 13.815.312 % 9,93  
daha fazla
11:45 Alış Satış %  
Dolar 18,6411 18,6458 % 0,06  
Euro 19,5345 19,5437 % 0,16  
Sterlin 22,5501 22,6631 % 0,02  
Frank 19,7012 19,8199 % -0,00  
Riyal 4,9432 4,9680 % 0,05  
daha fazla
11:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 2,43  
Altın Gr. 1.062 1.062 0,94  
Cumhuriyet 7.135 7.243 -44,00  
Tam 7.155 7.204 4,00  
Yarım 3.465 3.522 2,00  
Çeyrek 1.738 1.760 0,00  
Gümüş.Ons 22,32 22,35 0,14  
Gümüş Gr. 13,38 13,39 0,08  
B. Petrol 79,24 79,24 -0,11  
Seans Raporu 11:45
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru