***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:56
***ATAGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ATAGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829969
BIST
13:0382.569
En Yüksek
|Değişim
|: -6,05%
|| -5.319,62
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
13:036,4726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0447
|Açılış
|: 6,4690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4729
En Düşük
6,4177
13:037,1756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0173
|Açılış
|: 7,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
13:03306,50
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -6,93
|Açılış
|: 306,50
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|36.154.393
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,39
|184.755
|% 4,51
|
|SALIX
|3,65
|5.446
|% 2,82
|
|AYGAZ
|8,10
|1.607.332
|% -12,43
|
|DOAS
|6,12
|2.026.320
|% -10,00
|
|KUTPO
|4,86
|611.978
|% -10,00
|
|GEREL
|1,71
|2.854.282
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|5.597.703
|% -10,00
|
|ASELS
|20,72
|425.639.325
|% -9,60
|
|THYAO
|7,45
|395.788.276
|% -9,48
|
|GARAN
|7,89
|263.716.556
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,94
|112.063.527
|% -4,43
|
|AKBNK
|5,71
|105.492.197
|% -4,36
|
|TSKB
|0,85
|50.679.289
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,94
|112.063.527
|% -4,43
|
|THYAO
|7,45
|395.788.276
|% -9,48
|
|IHLGM
|0,78
|39.612.041
|% -9,30
|
|EKGYO
|1,07
|46.150.432
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8480
|7,8873
|% -0,29
|
|Frank
|6,7592
|6,7999
|% -0,09
|
|Riyal
|1,7182
|1,7268
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.474
|-41,06
|
|Altın Gr.
|306
|306
|-7,62
|
|Cumhuriyet
|2.054
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.044
|2.096
|13,46
|
|Yarım
|988
|1.014
|6,51
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|12,24
|12,28
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,53
|2,54
|-0,14
|
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|-0,29
|