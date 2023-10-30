***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarAtakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin 01/01/2023-30/09/2023 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212037BIST