***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.12.2023 00:51
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 04.12.2023
Genel Kurul Tarihi 29.12.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50 Dedeman İstanbul Hotel Pınar - 1 Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,
2 - 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemlerine ilişkin, kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması,
7 - Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Şirket'in "Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası" nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - 2022 Hesap Dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Atakey Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 Atakey Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 4 Aralık 2023 tarihli toplantısında Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Aralık 2023 Salı günü saat 10:00'da Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Dedeman İstanbul Hotel Pınar - 1 Toplantı Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Toplantı Daveti metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222182
BIST