***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda, Sermeye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda, Sayın Ayşe Ayşin Işıkgece ve Sayın Halil Doğan Bolak'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230891BIST