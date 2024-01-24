***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24/01/2024 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi uyarınca, Derya DAĞLI'nın Yatırımcı İlişkileri yöneticisi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242619BIST