***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, donuk parmak patates üretim faaliyetleri kapsamında ham madde temini amacıyla, 2024 sezon planları doğrultusundaki 150.000 ton ham patates üretimi için, gerçek ve/ veya tüzel kişilerle sözleşme yapılmasına yönelik 13.02.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı almıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249315BIST