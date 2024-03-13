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***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.03.2024 18:20
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.03.2024 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülen görev ve yetkiler hariç olmak üzere, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar alma yetki ve sorumluluğuna sahip icra kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir.
İcra Kurulu Üyeleri
İcra Kurulu Başkanı: Ahmet ÖZGÜL
İcra Kurulu Üyeleri: Suat AÇIKBAŞ ve Hakan ÇELLİK
olarak belirlenmiştir. 
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258584


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