***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 13.03.2024 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülen görev ve yetkiler hariç olmak üzere, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar alma yetki ve sorumluluğuna sahip icra kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir.İcra Kurulu Üyeleriİcra Kurulu Başkanı: Ahmet ÖZGÜLİcra Kurulu Üyeleri: Suat AÇIKBAŞ ve Hakan ÇELLİKolarak belirlenmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258584BIST