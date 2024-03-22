Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.03.2024 08:32
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde  ( https://atakey.com.tr )yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
 
2023 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yatırımcı sunumunda, SPK'nın 28.12.2023 tarihli Kararı'na uygun olarak Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları doğrultusunda, Şirketimizin TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal verileri esas alınmıştır. Bu bilgilere ilave olarak, SPK'nın 07.03.2024 tarihli İlke Kararı doğrultusunda Şirketimiz finansal raporları ile aynı sorumluluk esaslarına tabi olmak üzere yatırımcı ve analistler tarafından sağlıklı bir analiz yapılabilmesi amacıyla, seçilmiş gösterge niteliğindeki kalemler için tarihi maliyetlere göre hazırlanan verilere de yer verilmiştir. Söz konusu ilave bilgiler, sadece bu döneme özgü olarak açıklanmış olup, bağımsız denetimden geçmemiş, yönetim raporlaması kapsamında hazırlanan bilgileri içermektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261319


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:429.195
Değişim :  0,60% |  54,66
Açılış :  9.162  
Önceki Kapanış :  9.141  
En Düşük
9.152 En Yüksek
9.223
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEKAG 66,55 89.378.142 % 10,00  
DESPC 63,80 32.961.418 % 10,00  
MEGMT 50,15 197.715.874 % 9,98  
IZINV 65,00 39.393.962 % 9,98  
DOFER 44,56 98.105.948 % 9,97  
daha fazla
11:42 Alış Satış %  
Dolar 32,0611 32,0724 % 0,15  
Euro 34,6957 34,7174 % -0,45  
Sterlin 40,7790 40,9834 % -1,32  
Frank 35,9512 36,1314 % -1,16  
Riyal 8,6424 8,6857 % -0,73  
daha fazla
11:42 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,55 24,59 % 0,66  
Platin 905,53 906,93 % 0,66  
Paladyum 1.001,02 1.004,39 % 0,66  
Brent Pet. 85,56 85,56 % 0,66  
Altın Ons 2.165,78 2.166,13 % 0,66  
Seans Raporu 11:42
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru