***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 08:32
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde ( https://atakey.com.tr )yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
2023 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yatırımcı sunumunda, SPK'nın 28.12.2023 tarihli Kararı'na uygun olarak Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları doğrultusunda, Şirketimizin TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal verileri esas alınmıştır. Bu bilgilere ilave olarak, SPK'nın 07.03.2024 tarihli İlke Kararı doğrultusunda Şirketimiz finansal raporları ile aynı sorumluluk esaslarına tabi olmak üzere yatırımcı ve analistler tarafından sağlıklı bir analiz yapılabilmesi amacıyla, seçilmiş gösterge niteliğindeki kalemler için tarihi maliyetlere göre hazırlanan verilere de yer verilmiştir. Söz konusu ilave bilgiler, sadece bu döneme özgü olarak açıklanmış olup, bağımsız denetimden geçmemiş, yönetim raporlaması kapsamında hazırlanan bilgileri içermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261319
BIST
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11:429.195
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 54,66
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4232,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0472
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4234,7174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,1586
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:422.230,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -12,40
|Açılış
|: 2.230,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:42
|MEKAG
|66,55
|89.378.142
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|32.961.418
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|197.715.874
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.393.962
|% 9,98
|
|DOFER
|44,56
|98.105.948
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|106.302.482
|% -9,99
|
|EUYO
|17,49
|12.928.767
|% -9,43
|
|LOGO
|82,15
|135.278.804
|% -7,02
|
|CUSAN
|24,50
|36.915.785
|% -6,77
|
|MAKIM
|55,00
|27.197.600
|% -5,98
|
|THYAO
|290,00
|4.434.904.108
|% 1,58
|
|YKBNK
|26,40
|2.418.702.141
|% 1,62
|
|ISCTR
|11,17
|2.237.837.485
|% 0,18
|
|VESTL
|89,00
|1.946.469.958
|% 3,73
|
|AKBNK
|45,58
|1.633.435.281
|% 1,20
|
|ISCTR
|11,17
|2.237.837.485
|% 0,18
|
|YKBNK
|26,40
|2.418.702.141
|% 1,62
|
|ZOREN
|5,45
|407.618.023
|% -0,18
|
|KOZAL
|23,00
|1.004.250.924
|% 3,79
|
|PETKM
|23,40
|1.024.637.524
|% 2,09
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0611
|32,0724
|% 0,15
|
|Euro
|34,6957
|34,7174
|% -0,45
|
|Sterlin
|40,7790
|40,9834
|% -1,32
|
|Frank
|35,9512
|36,1314
|% -1,16
|
|Riyal
|8,6424
|8,6857
|% -0,73
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,59
|% 0,66
|
|Platin
|905,53
|906,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,02
|1.004,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,56
|85,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,78
|2.166,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:42
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11:57BVSAN
Yüzde 5.55 oranında artışla 106.50 lira fiyatla işlem gören hissede 924, 958 adet işlem
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11:56ALVES
Yüzde 4.69 oranında artışla 69.15 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 970, 327 adet işlem
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11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 4 artarak (% 0.51 ) 9, 903
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11:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MEKAG, DESPC
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11:55XU100
Endeks 9, 195 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 39, 493.00 milyon TL de